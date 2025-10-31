DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1563 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Kursentwicklung im Fokus

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A gewinnt am Abend an Boden

31.10.25 20:23 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A gewinnt am Abend an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Datadog A. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 162,79 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
137,38 EUR -0,06 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Datadog A-Papiere um 20:08 Uhr 3,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Datadog A-Aktie sogar auf 162,91 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 161,00 USD. Zuletzt wechselten 484.214 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Am 07.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,07 USD. 4,47 Prozent Plus fehlen der Datadog A-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Datadog A-Aktie 99,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Datadog A am 07.08.2025. Datadog A hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,12 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent auf 826,76 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 645,28 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2025 1,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

In eigener Sache

