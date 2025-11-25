DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,3%Nas22.872 +2,7%Bitcoin76.184 -0,5%Euro1,1526 ±-0,0%Öl62,97 -0,6%Gold4.141 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen mit grünen Vorzeichen -- DAX etwas tiefer erwartet -- Fluence Energy mit Zahlen unter den Erwartungen -- Zoom überzeugt bei Umsatz und Gewinn -- Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Top News
OpenAI startet Einkaufsassistenten direkt in ChatGPT OpenAI startet Einkaufsassistenten direkt in ChatGPT
Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

"Lage bleibt angespannt": DAX dürfte schwächer starten - Keine Jahresendrally?

25.11.25 08:20 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an Börse Frankfurt - Wieso der DAX vor einem schwächeren Start steht | finanzen.net

Nach dem positiven Wochenauftakt dürfte sich der DAX am Dienstag mit einer weiteren Stabilisierung zunächst schwer tun.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.239,2 PKT 147,3 PKT 0,64%
Charts|News|Analysen

Der DAX dürfte am Dienstag mit Minuszeichen in den Handel gehen, nachdem er sich am Montag noch an einer Stabilisierung versucht hatte.

Wer­bung

Letzte DAX-Rekorde

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

US-Zinssenkung inzwischen erwartet

Anleger setzen wieder vermehrt darauf, dass es im Dezember doch noch eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed geben könnte. Kritisch betrachtet werden unterdessen die Gespräche über einen Friedensplan für die Ukraine, wobei US-Präsident Donald Trump weiter hoffnungsvoll bleibt, dass diese zu einem Ergebnis führen. Die während des Krieges stark gelaufenen Rüstungswerte könnten deshalb weiterhin im Fokus bleiben.

Jahresendrally beim DAX bisher nicht ersichtlich

"Es fehlt weiterhin an Anschlusskäufern, die auch in eine Erholung hinein kaufen", konstatierte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. "Damit hält sich der DAX weiterhin nicht an das klassische Drehbuch. Historisch hat die Jahresendrally überwiegend im November stattgefunden. Dabei ist der November in der langfristigen Betrachtung einer der besten Monate des Jahres. Von den vergangenen 29 Novembern endeten 21 positiv und nur 8 negativ. Diesmal liegt der DAX im November allerdings bislang im tiefroten Bereich", betonte Altmann.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:20"Lage bleibt angespannt": DAX dürfte schwächer starten - Keine Jahresendrally?
08:15Aktien Frankfurt Ausblick: Verhaltener Handelsstart erwartet
08:00Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten - NIO-Aktie vor Quartalszahlen im Fokus
07:23DAX-FLASH: Leichte Kursverluste erwartet - Dax bleibt unter 200-Tage-Linie
07:00Asiens Börsen mit grünen Vorzeichen -- DAX etwas tiefer erwartet -- Fluence Energy mit Zahlen unter den Erwartungen -- Zoom überzeugt bei Umsatz und Gewinn -- Gold, Amazon, Tesla im Fokus
06:30DAX-Strategien für das kommende Börsenjahr 2026 – Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
06:30DAX-Strategien für das kommende Börsenjahr 2026 – Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
06:30DAX-Strategien für das kommende Börsenjahr 2026 – Kostenfreies Webinar am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
mehr