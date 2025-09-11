DAX23.725 -0,3%ESt505.367 +0,1%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.132 +0,9%Euro1,1759 ±-0,0%Öl66,88 +1,0%Gold3.645 +0,2%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
DAX aktuell

DAX am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich auf Berg- und Talfahrt - Anleger unentschlossen

09.09.25 10:14 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an Börse Frankfurt - DAX nach Frankreich-Beben nur wenig bewegt | finanzen.net

Am zweiten Handelstag der Woche präsentiert sich der Leitindex an der Börse in Frankfurt mit angezogener Handbremse.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.732,3 PKT -74,8 PKT -0,31%
Charts|News|Analysen

Der DAX hat den Dienstag an der Frankfurter Börse minimale 0,02 Prozent niedriger bei 23.802,61 Punkten begonnen und zeigt sich aktuell umm die Nulllinie pendelnd.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Kein Schwung am zweiten Handelstag der Woche

Nach zwei schwächeren Wochen hatte sich der deutsche Aktienmarkt am Montag damit wieder etwas erholt. Der Schwung dürfte am Dienstag aber nachlassen: Nach seinem starken Wochenstart dürfte der DAX am Dienstag etwas tiefer starten. Er setzt damit seinen Kampf um die 100-Tage-Linie fort, die er zuletzt zeitweise erstmals seit April leicht unterschritten hatte. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend. Im Fokus bleiben die US-Geldpolitik, zuletzt zugenommene Sorgen mit Blick auf die US-Wirtschaft sowie Krieg in der Ukraine und die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft.

Politische Hängepartie in Frankreich

Nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung in Paris will Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nun zügig einen neuen Premier ernennen. Stratege Timothy Graf vom Vermögensverwalter State Street sieht in der politischen Instabilität Frankreichs ein "ernstes lokales Problem, das jedoch wahrscheinlich keine unmittelbare existenzielle Frage für Europa darstellt". Die Eurozone befinde sich politisch in einer anderen Lage als während der Krisenjahre Anfang der 2010er Jahre und sei besser imstande, diese Herausforderungen zu meistern.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

