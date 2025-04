DAX aktuell

Nach den Osterfeiertagen zeigt sich der deutsche Aktienmarkt kaum erholt. Am Dienstag macht er wieder Verluste.

Der DAX steigt am Dienstag nach den Osterfeiertagen mit einem Minus von 0,26 Prozent bi 21.150,54 Punkten in den Handel ein und bleibt auch im Verlauf auf rotem Terrain. Von seinem Tagestief, das bei 21.064,40 Punkten markiert wurde, kann sich der Leitindex aber wieder etwas erholen.

Am 18. März hatte der deutsche Leitindex mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern noch einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der DAX bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Erneute Trump-Kapriolen im Blick

Die fortgesetzten politischen Kapriolen der neuen US-Regierung belasten am Dienstag nach Ostern auch den heimischen Aktienmarkt. Eine Attacke des US-Präsidenten Donald Trump auf Notenbankchef Jerome Powell hatte am Ostermontag für starke Verluste an den New Yorker Börsen gesorgt.

"Der deutsche Leitindex befindet sich nach wie vor in einem von Unsicherheit, Nervosität und Handlungspanik geprägtem Marktumfeld", schrieb am Morgen Chartexperte Martin Utschneider von Finanzethos. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung gingen die Blicke der Anleger wieder in Richtung der 21.000-Punkte-Marke. Eine Rückkehr der Volatilität dürfe nicht ausgeschlossen werden.

Trump forderte abermals eine Zinssenkung und bezeichnete Powell als "Mr. Zu Spät" sowie einen "großen Loser", weil dieser die Zinsen wegen großen Inflationsrisiken vorerst nicht senken will. Mit der Sorge, dass Trump versuchen könnte, Powell aus dem Amt zu drängen, bringt der US-Präsident noch mehr Unsicherheit unter die bereits von seiner Zollpolitik geplagten Anleger.

Berichtssaison nimmer weiter Fahrt auf

Im Fokus steht am Dienstag auch die Berichtssaison: Nach US-Börsenschluss werden die Resultate des Dax-Schwergewichts SAP SE erwartet. Auch die nachbörslich erwarten Zahlen von Tesla könnten Anleger interessieren.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX