DAX aktuell: DAX nachmittags stärker

Kursverlauf

Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:38 Uhr um 0,50 Prozent höher bei 18.158,71 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,750 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,004 Prozent stärker bei 18.068,67 Punkten, nach 18.067,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18.068,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.210,63 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 0,836 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.05.2024, stand der DAX bei 18.768,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, wurde der DAX auf 18.015,13 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 20.06.2023, wurde der DAX mit 16.111,32 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,29 Prozent. 18.892,92 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.345,02 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell adidas (+ 2,65 Prozent auf 220,70 EUR), Sartorius vz (+ 2,44 Prozent auf 214,50 EUR), Covestro (+ 1,79 Prozent auf 50,60 EUR), Siemens Energy (+ 1,45 Prozent auf 24,44 EUR) und Siemens (+ 1,25 Prozent auf 170,34 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Fresenius SE (-0,98 Prozent auf 28,23 EUR), BMW (-0,81 Prozent auf 87,82 EUR), QIAGEN (-0,21 Prozent auf 38,72 EUR), Henkel vz (-0,19 Prozent auf 83,14 EUR) und Symrise (-0,18 Prozent auf 113,60 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2.447.137 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 205,432 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net