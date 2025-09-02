DAX aktuell

Der DAX startet verhalten optimistisch in den September und springt wieder auf die 24.000-Punkte-Marke. Aus den USA sind heute feiertagsbedingt keine Impulse zu erwarten.

Der DAX begann die Montagssitzung mit einem Aufschlag von 0,46 Prozent bei 24.012,04 Zählern. Im weiteren Verlauf hält er sich oberhalb der Nulllinie. Damit hat das Börsenbarometer die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke weiter im Fokus, unter die er in der Vorwoche abgerutscht war.



Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Feiertag in den USA - Impulse fehlen

Impulse für eine Annäherung an die Bestmarke werden am Montag zunächst nicht aus den USA erwartet. Denn dort startet der Handel feiertagsbedingt erst am Dienstag in den September - einem Monat, der unter Anlegern nicht gerade beliebt ist. Die September-Bilanz ist laut dem IG-Markets-Experten Christian Henke "bekanntlich nicht allzu rosig", bevor dann im Oktober der "goldene Herbst" wieder einmal ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könnte.

Konsolidierung fast vorbei?

Experten von JPMorgan glauben aber, dass eine sechsmonatige Konsolidierung europäischer Aktien zeitnah enden könnte. "Wir glauben, dass sich der Zeitpunkt nähert, wieder in der Eurozone zu investieren", schrieb am Morgen der Stratege Mislav Matejka. In den nächsten ein bis zwei Monaten sieht er die Chance auf eine Kaufgelegenheit, sofern in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht etwas mehr Klarheit geschaffen wird. Aktuell wirft ein Gerichtsentscheid in den USA Fragen zur Wirksamkeit von Donald Trumps Importzöllen auf.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX