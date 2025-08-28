DAX24.141 -0,5%ESt505.386 -1,1%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.842 ±-0,0%Euro1,1617 ±-0,0%Öl68,25 -0,7%Gold3.379 +0,4%
DAX aktuell

Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX mit Verlusten

26.08.25 10:13 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an Börse Frankfurt - DAX mit leichterem Start - Trump legt im Machtkampf um Fed-Spitze einen Gang zu | finanzen.net

Ein sich zuspitzender Machtkampf um die personelle Besetzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) dürfte den deutschen Aktienmarkt am Dienstag im Zaum halten.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.135,3 PKT -137,8 PKT -0,57%
Charts|News|Analysen

An der Frankfurter Börse ging es mit dem DAX zum Start des Dienstags um 0,67 Prozent auf 24.110,08 Punkte abwärts. Im frühen Handel bleibt der Leitindex angeschlagen.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Machtkampf um US-Notenbank Fed: US-Präsident Trump sorgt einmal mehr für Verunsicherung

US-Präsident Donald Trump will die Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt im Vorstand entlassen. Als Grund nannte der Präsident in seinem Brief an Cook, dass es hinreichende Gründe zu der Annahme gebe, dass sie in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe. Cook machte indes deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will.

"Das Geschehen um Fed-Gouverneurin Lisa Cook hat das Potenzial, für neue Unsicherheit an der Wall Street zu sorgen", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es gehe nicht nur um die Frage, was tatsächlich an den Vorwürfen gegen Cook dran ist. "Es geht um Donald Trumps Möglichkeit, die Fed mit neuen Ernennungen schneller auf die von ihm gewollte Linie niedrigerer Zinsen zu bringen", so Altmann.

Neue Drohungen von Trump: Erneute Eskalation im Handelskonflikt mit China voraus?

Im Auge haben Anleger zudem den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Trump droht China mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent, falls Peking die Vereinigten Staaten nicht zuverlässig mit Magneten aus seltenen Erden beliefert. Zugleich räumte Trump ein, dass solch drastische Maßnahmen einen Zusammenbruch des Handels mit China bedeuten würden. "Wir haben ein viel mächtigeres Mittel, das sind Zölle. Wenn wir 100 Prozent, 200 Prozent Zölle erheben, dann würden wir überhaupt keinen Handel mehr mit China treiben." Dies wäre auch in Ordnung, wenn es sein müsste.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, thodonal88 / Shutterstock.com

10:13Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX mit Verlusten
09:45Marktüberblick: Puma haussiert mit Übernahmefantasie
09:33DAX startet schwächer – Investitionen und Kostensenkungen im Blick
