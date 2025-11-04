DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -1,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.677 -2,0%Euro1,1529 +0,1%Öl64,55 -0,5%Gold3.987 -0,4%
DAX aktuell

Nach Vortagesgewinnen: DAX dürfte seine Aufschläge vom Wochenstart wieder abgeben

04.11.25 07:25 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an Börse Frankfurt - DAX dürfte nach Vortagesgewinnen wieder unter 24.000er-Marke fallen | finanzen.net

Nachdem sich der DAX am Vortag wieder über der runden 24.000-Punkte-Marke absetzen konnte, droht am Dienstag wieder der Fall unter diese Schwelle.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.132,4 PKT 174,1 PKT 0,73%
Charts|News|Analysen

Im vorbörslichen Geschäft tendiert der DAX auf negativem Terrain, nachdem er noch zum Wochenauftakt mit deutlichen Zugewinnen die 24.000-Punkte-Marke überspringen konnte.

Zunächst keine weiteren Rekorde in Sicht

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Weiterhin Lethargie

Die Kursgewinne zum Wochenstart am deutschen Aktienmarkt könnten sich am Dienstag bereits wieder als Strohfeuer erweisen. Die zähe Seitwärtsbewegung um die Marke von 24.000 Punkten setzt sich damit fort. Erwartete Verluste würden den DAX in Einklang mit den schwachen Vorgaben aus Asien bringen. "An Asiens Börsen ist die Nervosität förmlich greifbar. Die beeindruckende und schon beängstigende Rally macht eine Pause", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Zugleich mehren sich die Stimmen, die vor überhöhten Bewertungen und einer möglichen Korrektur an den Aktienmärkten warnen.

Zwischenfazit der Quartalsberichtssaison

Mit Blick auf die auf vollen Touren laufende Quartalsberichtssaison der Unternehmen zogen die Anlagestrategen der Berenberg Bank ein positives Zwischenfazit: "Ein Großteil der US-Unternehmen, die ihre Bücher offengelegt haben, übertrafen die Gewinnerwartungen der Aktienanalysten." Die Berichtssaison laufe aber auch in Deutschland und Europa relativ gut. Dennoch zeigten sich Analysten weiterhin pessimistisch und hätten ihre Gewinnprognosen für deutsche und EU-Aktien nach unten geschraubt. Gründe dafür seien der starke Euro, der Exporte verteuere, politische Störfeuer und die schwächelnde Konjunktur.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

