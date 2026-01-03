DAX aktuell

Der DAX dürfte am Freitag seine Vortagesgewinne zunächst behaupten können und ohne große Veränderungen in den letzten Handelstag der Woche gehen.

Den Donnerstagshandel, der von einer Vielzahl von Bilanzveröffentlichungen geprägt war, hatte der DAX letztlich 0,45 Prozent fester bei 25.289,02 Punkten beendet. Am Freitag zeichnet sich nun ein stabiler Handelsauftakt ab. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise nur 0,04 Prozent höher bei 25.300 Punkten.

Damit dürfte der deutsche Leitindex seine Gewinne vom Vortag behaupten und deutlich über der 25.000-Punkte-Marke bleiben, die er im frühen Wochenverlauf noch unterschritten hatte.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Verschnaufpause nach Flut an Bilanzvorlagen

Nachdem am Donnerstag mehrere DAX-Konzerne ihre Bücher geöffnet hatten und unter anderem die Bilanz von US-Tech-Schwergewicht NVIDIA verarbeitet worden war, geht es vor dem Wochenende etwas ruhiger zu. Aus dem DAX steht am Freitag vor allem BASF mit Quartalszahlen im Blick, außerdem werden Inflationszahlen aus Deutschland veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX