DAX25.216 +0,4%Est505.966 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +0,2%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.763 -0,4%Euro1,1645 -0,1%Öl62,39 -0,5%Gold4.473 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekord -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Neue Analyse: UBS AG bewertet Airbus SE-Aktie mit Buy Neue Analyse: UBS AG bewertet Airbus SE-Aktie mit Buy
UBS AG: Neutral-Note für MTU Aero Engines-Aktie UBS AG: Neutral-Note für MTU Aero Engines-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: DAX behauptet sich über 25.000-Punkte-Marke - neues Rekordhoch

09.01.26 14:07 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX setzt Rekordrally vor US-Arbeitsmarktbericht fort | finanzen.net

Am Freitag behauptet sich das deutsche Börsenbarometer weiter über der Marke von 25.000 Punkten und erklimmt abermals neue Rekorde. Im Fokus steht der US-Arbeitsmarktbericht.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.217,9 PKT 90,4 PKT 0,36%
Charts|News|Analysen

Der DAX hatte im Donnerstagshandel neue Allzeithochs erklommen. Am Freitag startete er mit einem minimalen Abschlag von 0,01 Prozent bei 25.124,02 Punkten in die Sitzung. Inzwischen kann das Börsenbarometer moderate Gewinne verbuchen - und bei 25.261,95 Punkten sogar erneut eine neue Bestmarke knacken.

Wer­bung

Der jüngste DAX-Rekord

Am gestrigen Donnerstag hatte der DAX bei 25.217,52 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.127,46 Zählern in den Feierabend gegangen, was auch einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutet hatte.

Januar-Effekt

"Der DAX arbeitet weiter am sogenannten Januar-Effekt", schreibt der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Dabei handele es sich um das Börsenphänomen einer überdurchschnittlich guten Entwicklung im ersten Jahresmonat. Gründe dafür reichten von neu investiertem Kapital über steuerlich motivierte Verkäufe im Dezember bis hin zu Optimismus nach dem Jahreswechsel.

US-Arbeitsmarktbericht im Fokus

Gute Stimmung herrscht an den Aktienmärkten, obwohl sich die geopolitische Gesamtlage zu Beginn des neuen Jahres nicht verbessert hat. Die Politik von US-Präsident Donald Trump macht wieder mehr Schlagzeilen, während sich im Iran Proteste zuspitzen. Kritisch im Fokus dürfte am Freitag aber vor allem der Arbeitsmarktbericht aus den USA stehen, der eine besondere Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed hat.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com, PhotoSTS / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

14:07Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: DAX behauptet sich über 25.000-Punkte-Marke - neues Rekordhoch
13:40Geopolitische Spannungen und Dax-Rekord - so lief die erste Börsenwoche des Jahres
13:10Airbus A330-900 von Condor bricht Flug kurz nach Start ab
12:31Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
12:30DAX - Wegweiser im 4h-Chart hält weiter
12:25DAX-Handel aktuell: Am Mittag Pluszeichen im DAX
11:54Aktien Frankfurt: Dax vor US-Jobdaten wenig bewegt
11:51ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax vor US-Jobdaten wenig bewegt
mehr