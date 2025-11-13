DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +1,7%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.297 +1,9%Euro1,1583 -0,1%Öl62,72 +0,1%Gold4.212 +0,4%
DAX-FLASH: Rekord kommt in Sichtweite - US-Shutdown beendet

13.11.25 06:31 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit dem Ende des langen US-Shutdowns der Regierungsgeschäfte rückt der DAX seinem Rekord von Anfang Oktober immer näher. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Donnerstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 24.471 Punkte. Damit sind es noch 300 Punkte bis zu seinem bisherigen Höchststand bei 24.771 Punkten.

Nach 43 Tagen ist der bisher längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) durch die Unterschrift des Präsidenten unter den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt beendet. Der Etat gilt aber nur bis Ende Januar. Wenn bis dahin kein regulärer Haushalt verabschiedet werden kann, könnte es ab Februar erneut zu einem Shutdown kommen.

Die Börsen hatten die Aussicht auf ein Ende des Shutdowns in den vergangenen Tagen bereits gefeiert. Der US-Leitindex Dow Jones schaffte am Vorabend einen neuen Rekordstand nach über dreieinhalb Prozent Erholung vom Zwischentief. Der Dax schloss sich im Wochenverlauf ähnlich stark an.

Am Donnerstag legen eine Reihe von Unternehmen ihre Zahlen vor. Aus dem Dax sind es die Deutsche Telekom, Merck und Siemens. Dazu kommen zig Unternehmen aus dem MDAX und SDAX./ag/zb

