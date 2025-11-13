KORREKTUR: Merck: Erg je Aktie pre 3Q bei 2,32 (PROG 2,19/Vj 2,30) EUR (NICHT Mio EUR)
13.11.25 07:37 Uhr
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 13, 2025 01:36 ET (06:36 GMT)
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.2022
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
