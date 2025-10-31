DAX 24.183 +0,9%ESt50 5.684 +0,4%MSCI World 4.399 +0,2%Top 10 Crypto 14,78 -0,8%Nas 23.907 +0,8%Bitcoin 93.522 -2,5%Euro 1,1508 -0,2%Öl 64,74 -0,5%Gold 4.010 +0,2%
Merck Aktie

113,15 EUR -0,15 EUR -0,13 %
STU
Marktkap. 49,33 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990

ISIN DE0006599905

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser glich seine Schätzungen für die Darmstädter am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht mit dem Marktkonsens ab. Beim operativen Ergebnis ist er ein Prozent optimistischer, beim Überschuss ein Prozent vorsichtiger. Er geht von einer Bestätigung der Jahresziele aus, was die Markterwartungen bestätigen würde./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 11:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 11:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
155,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
113,10 €		 Abst. Kursziel*:
37,05%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
113,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,99%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

14:36 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 Merck Buy UBS AG
29.10.25 Merck Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Merck KGaA zu myNews hinzufügen