Merck Aktie News: Merck gewinnt am Vormittag kräftig

13.11.25 09:22 Uhr
Merck Aktie News: Merck gewinnt am Vormittag kräftig

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,7 Prozent auf 124,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
123,45 EUR 8,30 EUR 7,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Merck konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 7,7 Prozent auf 124,65 EUR. Bei 125,60 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 122,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 67.286 Merck-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 154,65 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 19,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,21 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 147,29 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 5,26 Mrd. EUR, gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,81 Prozent präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,43 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
10:01Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Merck BuyUBS AG
29.10.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

