Merck Aktie News: Merck schießt am Donnerstagmittag hoch
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,4 Prozent auf 123,10 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 6,4 Prozent auf 123,10 EUR. Bei 125,60 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 228.816 Merck-Aktien umgesetzt.
Am 28.01.2025 markierte das Papier bei 154,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 147,29 EUR an.
Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:56
|Merck Buy
|UBS AG
|10:01
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|Merck Buy
|UBS AG
