Merck Aktie
Marktkap. 49,98 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Richard Vosser verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass das US-Berufungsgericht CAFC nun entschieden habe, dass die Patente für die beiden Dosierungsschemata von Mavenclad ungültig seien. Dabei sei die Ansicht des US-Patentamts bestätigt worden, schrieb er. Obwohl das Patent für das MS-Medikament im Oktober 2026 auslaufe, ermögliche die aktuelle Entscheidung den baldigen Markteintritt von Generika. Merck wolle zwar gegen die Entscheidung Berufung einlegen, doch bleibe unklar, ob dies den Markteintritt von Generika letztendlich verhindern werde, so Vosser./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Overweight
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
155,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
111,70 €
|Abst. Kursziel*:
38,76%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
112,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,15%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
141,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
