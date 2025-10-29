DAX 24.119 +0,0%ESt50 5.699 -0,1%MSCI World 4.382 -1,0%Top 10 Crypto 14,79 -3,8%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 92.867 -2,1%Euro 1,1567 -0,3%Öl 64,75 -0,2%Gold 4.024 +2,0%
Merck Aktie

112,20 EUR -2,30 EUR -2,01 %
STU
Marktkap. 49,98 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

20:26 Uhr
Merck Overweight
Merck KGaA
112,20 EUR -2,30 EUR -2,01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Richard Vosser verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass das US-Berufungsgericht CAFC nun entschieden habe, dass die Patente für die beiden Dosierungsschemata von Mavenclad ungültig seien. Dabei sei die Ansicht des US-Patentamts bestätigt worden, schrieb er. Obwohl das Patent für das MS-Medikament im Oktober 2026 auslaufe, ermögliche die aktuelle Entscheidung den baldigen Markteintritt von Generika. Merck wolle zwar gegen die Entscheidung Berufung einlegen, doch bleibe unklar, ob dies den Markteintritt von Generika letztendlich verhindern werde, so Vosser./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
155,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
111,70 €		 Abst. Kursziel*:
38,76%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
112,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,15%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,83 €

Analysen zu Merck KGaA

20:26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 Merck Buy UBS AG
29.10.25 Merck Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Merck Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

