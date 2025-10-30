Merck Aktie News: Merck büßt am Nachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 113,85 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 113,85 EUR. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 113,60 EUR ab. Bei 114,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 159.299 Stück.

Am 04.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 155,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 26,64 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 100,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 147,29 EUR für die Merck-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 5,26 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,42 EUR fest.

