Merck Aktie News: Merck am Mittwochvormittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 113,15 EUR.
Werte in diesem Artikel
Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 113,15 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 111,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.174 Merck-Aktien umgesetzt.
Bei 155,75 EUR markierte der Titel am 29.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 37,65 Prozent wieder erreichen. Bei 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,00 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 147,29 EUR je Merck-Aktie an.
Am 07.08.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,35 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,26 Mrd. EUR.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,41 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Merck-Aktie
DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Merck KGaA
Nachrichten zu Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|20.10.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|17.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|20.10.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|17.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.2022
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen