Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend erwartet -- Börsen in Fernost schließen fest -- BASF-Zahlen leicht über Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, BVB, adidas im Fokus
Profil

Merck Aktie

Merck Aktien-Sparplan
113,45 EUR +0,05 EUR +0,04 %
STU
Marktkap. 49,74 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

08:01 Uhr
Merck KGaA
113,45 EUR 0,05 EUR 0,04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal dürfte recht solide ausgefallen sein, und die Jahresziele dürften die Darmstädter bestätigen, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Die Erwartungen an 2026 könnten nach dem Kapitalmarkttag aber etwas sinken. Vosser liegt hier nach eigener Aussage unter dem Konsens, hob aber seine Prognosen ab 2027 wegen der Springworks-Übernahme an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
155,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
113,70 €		 Abst. Kursziel*:
36,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
113,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,62%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

08:01 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Merck Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 Merck Kaufen DZ BANK
20.10.25 Merck Buy UBS AG
17.10.25 Merck Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Merck KGaA zu myNews hinzufügen