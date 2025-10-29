Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Merck zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 114,15 EUR nach oben.
Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 114,15 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 115,10 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 141.132 Merck-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 155,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,44 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,70 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 11,78 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 147,29 EUR.
Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|14:11
|Merck Buy
|UBS AG
|13:11
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|Merck Kaufen
|DZ BANK
