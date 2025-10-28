Merck Aktie News: Merck am Nachmittag in Grün
Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 114,85 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 116,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 114,00 EUR. Bisher wurden heute 65.051 Merck-Aktien gehandelt.
Am 28.10.2024 markierte das Papier bei 157,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 37,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 14,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,29 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 147,29 EUR aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 07.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,43 EUR je Aktie.
