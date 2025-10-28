DAX24.292 -0,1%Est505.706 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,59 -2,2%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.058 +0,1%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,76 -1,5%Gold3.925 -1,7%
Notierung im Fokus

Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittag an Boden

28.10.25 12:04 Uhr
Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 115,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
115,75 EUR 1,35 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 115,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 115,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.274 Merck-Aktien.

Bei einem Wert von 157,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 35,88 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 13,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,29 EUR je Merck-Aktie. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 147,29 EUR.

Am 07.08.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Merck 2016

