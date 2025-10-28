Merck Aktie News: Merck gewinnt am Vormittag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 114,55 EUR nach oben.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 114,55 EUR zu. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 114,55 EUR an. Bei 114,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2.950 Merck-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2024 bei 157,35 EUR. Gewinne von 37,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 12,09 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 147,29 EUR.
Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,43 EUR je Merck-Aktie.
Nachrichten zu Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|20.10.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|17.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
