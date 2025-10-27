Merck Aktie News: Merck am Montagmittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 115,25 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Bei 115,55 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 115,00 EUR. Bisher wurden heute 17.017 Merck-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,53 Prozent hinzugewinnen. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 147,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 5,26 Mrd. EUR, gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,81 Prozent präsentiert.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,43 EUR je Aktie.

