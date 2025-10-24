Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 115,00 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 115,00 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 114,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 115,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 65.235 Merck-Aktien.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 158,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 27,56 Prozent niedriger. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 100,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,29 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 147,29 EUR.

Am 07.08.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

