Merck Aktie News: Merck behauptet sich am Freitagvormittag

Die Aktie von Merck zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 115,25 EUR.

Bei der Merck-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 115,25 EUR. Bei 115,55 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 115,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 115,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.771 Merck-Aktien.

Bei 158,75 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,74 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Mit Abgaben von 12,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 147,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 07.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5,26 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

