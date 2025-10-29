Merck Aktie News: Merck tendiert am Mittag um Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Bei der Merck-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 113,60 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Merck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 113,60 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 114,65 EUR aus. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 111,45 EUR ab. Mit einem Wert von 111,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 86.610 Merck-Aktien.

Am 29.10.2024 markierte das Papier bei 155,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 37,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 12,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 147,29 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,26 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,41 EUR je Merck-Aktie.

