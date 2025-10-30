Merck Aktie News: Merck am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 114,65 EUR.

Die Merck-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 114,65 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 114,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.319 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2024 bei 155,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,37 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,70 EUR am 07.08.2025. Abschläge von 12,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 147,29 EUR aus.

Merck gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,35 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,26 Mrd. EUR.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,42 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die Merck-Aktie

Merck-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren eingebracht