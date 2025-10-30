Merck Aktie News: Merck am Vormittag behauptet
Die Aktie von Merck zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Merck-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 115,00 EUR an der Tafel.
Werte in diesem Artikel
Die Merck-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 115,00 EUR an der Tafel. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 115,15 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 114,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.832 Merck-Aktien.
Bei einem Wert von 155,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 25,90 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 100,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 14,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 147,29 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,35 Mrd. EUR gelegen.
Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Merck-Aktie
Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die Merck-Aktie
Merck-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Merck-Aktie
DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Merck 2016
Nachrichten zu Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.2022
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen