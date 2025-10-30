DAX24.105 -0,1%Est505.693 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1622 +0,1%Öl64,47 -0,7%Gold4.003 +1,5%
So bewegt sich Merck

Merck Aktie News: Merck am Vormittag behauptet

30.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Merck zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Merck-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 115,00 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
115,15 EUR 0,70 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 115,00 EUR an der Tafel. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 115,15 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 114,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.832 Merck-Aktien.

Bei einem Wert von 155,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 25,90 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 100,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 14,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 147,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,35 Mrd. EUR gelegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Merck KGaA

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Merck BuyUBS AG
29.10.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025Merck KaufenDZ BANK
