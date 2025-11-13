DAX24.258 -0,5%Est505.787 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,99 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.776 +1,3%Euro1,1620 +0,2%Öl63,18 +0,8%Gold4.229 +0,8%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 155 Euro

13.11.25 13:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
123,10 EUR 7,95 EUR 6,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA (Merck) nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Richard Vosser sprach in seiner ersten Reaktion am Donnerstag von starken Resultaten des Pharma- und Technologiekonzerns. Der Experte hob insbesondere die positive Überraschung beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) hervor. Die nochmals eingeengte Jahresprognose impliziere einen leichten Anstieg der Gewinnerwartung./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:16 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
11:56Merck BuyUBS AG
10:01Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Merck BuyUBS AG
