Merck verdient im dritten Quartal überraschend viel - Engt Prognose weiter ein

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA hat im dritten Quartal trotz hoher Belastungen durch negative Währungseffekte überraschend viel verdient. Die Darmstädter profitierten unter anderem von einer Erholung der Laborsparte, in der das Geschäft rund um Produkte für die gesamte Kette der Arzneimittelproduktion weiter kräftig anzieht. In der Pharmasparte sorgte unter anderem der jüngste Zukauf des Krebsspezialisten Springworks Therapeutics für Rückenwind. Konzernchefin Belen Garijo engte die Prognose für 2025 nochmals ein - "da sich die Entwicklung für das Jahr klarer abzeichnet", wie Merck am Donnerstag mitteilte.

Wer­bung Wer­bung

Demnach soll der Umsatz nun bei 20,8 bis 21,4 Milliarden Euro herauskommen und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) zwischen 6,0 bis 6,2 Milliarden. Zum Vergleich: 2024 hatte Merck bei einem Umsatz von 21,2 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis von 6,1 Milliarden Euro erzielt.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Prozent auf 5,32 Milliarden Euro, aus eigener Kraft war Merck dabei um mehr als fünf Prozent gewachsen. Währungseffekte zehrten auch einen Großteil der Gewinnverbesserung auf, das operative Ergebnis stieg nominal um 3,1 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro. Analysten hatten allerdings weniger auf dem Zettel. Nach Steuern verdiente der Dax-Konzern 898 Millionen Euro, nach 812 Millionen vor einem Jahr./tav/mis