DAX-Handel aktuell: So steht der DAX aktuell

Index-Performance im Fokus

Aktueller Marktbericht zum DAX.

Am Donnerstag tendiert der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,32 Prozent stärker bei 18.508,66 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,767 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,056 Prozent stärker bei 18.459,28 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18.448,95 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18.458,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18.534,91 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,07 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 22.07.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18.407,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18.680,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, bewegte sich der DAX bei 15.705,62 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 10,37 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18.892,92 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.345,02 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 2,94 Prozent auf 14,42 EUR), Siemens Energy (+ 1,22 Prozent auf 24,96 EUR), Hannover Rück (+ 1,01 Prozent auf 249,70 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,94 Prozent auf 51,72 EUR) und Zalando (+ 0,91 Prozent auf 24,47 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Brenntag SE (-0,68 Prozent auf 64,60 EUR), Bayer (-0,66 Prozent auf 27,93 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,34 Prozent auf 61,65 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,32 Prozent auf 37,87 EUR) und BMW (-0,31 Prozent auf 83,30 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2.589.826 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 228,517 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,85 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net