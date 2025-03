DAX heute

Der deutsche Leitindex versucht sich zunächst einmal mehr an einer Erholung. Ist diese heute nachhaltig?

Mit einem Plus von 0,27 Prozent auf 22.913,42 Punkte ist der DAX in den Dienstagshandel an der Börse Frankfurt gestartet. Anschließend begab er sich auf Richtungssuche und notiert derzeit wieder klar fester und über der psychologisch wichtigen 23.000-Punkte-Marke.

Damit könnte der deutsche Leitindex nach den jüngsten Verlusten erneut einen Stabilisierungsversuch wagen. Er schlingert weiter um die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Durchschnittslinie. Nach seinem Rekordhoch vor einer Woche hat er zuletzt vier Verlusttage in Folge verzeichnet.

Am 18.03. hatte das Börsenbarometer mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der DAX bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

US-Börsen hinken hinterher

Die zuletzt starke Erholung in New York gab den hiesigen Aktienkursen keine Impulse. Allerdings hinken die US-Börsen den europäischen Märkten seit Jahresbeginn auch weit hinterher und haben entsprechend Nachholbedarf. Zudem kamen von den asiatischen Handelsplätzen durchwachsene Signale.

Solider Wochenstart für DAX - charttechnisches Bild durchwachsen

Der DAX sei am Montag solide in die Woche gestartet, habe seine Gewinne aber nicht halten können, heißt es im Tagesausblick der Landesbank Helaba. Dessen Autoren sehen den Index weiter in einer Konsolidierungsphase unterhalb seines Rekordhochs. Positiv werten sie unter anderem, dass die 21-Tage-Linie gehalten hat. Insgesamt sehe das charttechnische Bild aber durchwachsen aus.

ifo-Index erwartungsgemäß

Konjunkturseitig stieg das ifo-Geschäftsklima im März um 1,4 Punkte auf 86,7 Punkte. Volkswirte hatten eine solche Aufhellung prognostiziert, auch wegen der milliardenschweren Investitionspläne der wohl künftigen Bundesregierung in Infrastruktur, Klima und Verteidigung. Trotzdem bleibt das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer auf einem langfristig niedrigen Niveau. "Die deutsche Wirtschaft hofft auf Besserung", kommentierte ifo-Präsident Clemens Fuest.

