DAX heute

Der deutsche Leitindex startete am Montagmorgen zwar einen Erholungsversuch, wechselt im Tagesverlauf aber mehrmals die Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel

Der DAX hat den Handelstag an der Börse Frankfurt mit einem Plus von 0,80 Prozent bei 23.075,76 Punkten eröffnet und legte in der Spitze bis auf 23.137,48 Punkte zu. Nach einem Zwischenspiel im roten Bereich, verbucht der Leitindex nun kleine Gewinne.

Wer­bung Wer­bung

Am Dienstag vergangener Woche hatte das Börsenbarometer mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der DAX bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Infrastruktur-Milliarden und US-Zölle bleiben ein Thema

Nach rund 18 Prozent Jahresplus hatten sich zuletzt zu wenige neue Käufer gefunden und die Verlockung von Gewinnmitnahmen überwog. Das ändert sich am Montag. Im Fokus bleibt hierzulande das vergangene Woche noch heiß diskutierte Milliardenpaket für Infrastruktur und Verteidigung in Deutschland. Nachdem der Bundesrat am Freitag grünes Licht gegeben hat, werden inzwischen von allen Seiten Rufe zur Verteilung der Mittel laut.

Wer­bung Wer­bung

Anfang April will US-Präsident Donald Trump außerdem weitere Zoll-Maßnahmen verkünden. Bis dahin könnte laut Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets "der Handel auch in Frankfurt eher von Zurückhaltung geprägt sein". Die Einfuhrabgaben für Waren dürften vor allem für die stärker exportorientierten EU-Länder schmerzhaft werden, warnt Ökonom Ruben Dewitte von ING Economics. Aktienstratege Jim Reid von der Deutschen Bank verwies derweil auf eine hauseigene Umfrage. Dieser zufolge rechnen über 60 Prozent der Befragten damit, dass diese Zölle weniger schlimm ausfielen als von Trump angedroht.

Anpassungen in deutschen Aktienindizes im Blick

In den deutschen Aktienindizes treten zudem einige Änderungen in Kraft. Im DAX ändert sich nichts. Derweil steigen der Panzergetriebe-Hersteller RENK, der Vermögensverwalter DWS und der Online-Broker flatexDEGIRO vom Nebenwerte-Index SDAX in den MDAX auf, der die Aktien der mittelgroßen deutschen Unternehmen enthält.

Wer­bung Wer­bung

Dafür steigen der Finanzdienstleister Hypoport SE, der Spezialglashersteller SCHOTT Pharma und der Wafer-Hersteller Siltronic in den SDAX ab. Zudem fliegt der Onlinehändler ABOUT YOU im Zuge der Übernahme durch Zalando aus dem Nebenwerte-Index. Seinen Platz nimmt der IT-Sicherheitsdienstleister secunet Security Networks ein.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX