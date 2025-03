DAX heute

Nach der kräftigen Vortageserholung konnte der deutsche Leitindex am Mittwoch zunächst ebenfalls zulegen.

Werte in diesem Artikel

Den Mittwochshandel eröffnete der DAX an der Frankfurter Börse 0,40 Prozent höher bein 23.202,25 Punkten. Damit nahm das Börsenbarometer Kurs auf seinen jüngsten Rekordstand. Früh begibt sich der Index jedoch auf Richtungssuche und notiert aktuell leichter.

Wer­bung Wer­bung

Am 18. März hatte der DAX mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der Leitindex bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Ungewissheit um Zölle sorgt für niedrige Umsätze

Der DAX habe nach den vorangegangenen Gewinnmitnahmen am Dienstag zwar kräftig zugelegt, schrieb Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Doch die Umsätze seien so niedrig wie seit fünf Wochen nicht mehr gewesen, gab er zu bedenken. "Das zeigt, dass die Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger aktuell eher abwartet. Die Ungewissheit vor der Verkündung der neuen US-Zölle ist vielen zu hoch, um jetzt in den Markt einzusteigen. Gerade Zölle gegen Autos könnten viele DAX-Unternehmen empfindlich treffen."

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX