Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Dell Technologies am Mittwochnachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Dell Technologies zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Dell Technologies-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 121,64 USD. Kurzfristig markierte die Dell Technologies-Aktie bei 122,06 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 121,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 99.815 Dell Technologies-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 147,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Dell Technologies-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 66,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Dell Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,78 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,06 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29,78 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25,01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,50 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

Dell-Aktie nach Zahlen tiefrot: KI-Server boomen, doch der Ausblick enttäuscht

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient