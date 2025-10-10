DAX24.608 ±-0,0%Est505.622 -0,1%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.069 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1569 ±0,0%Öl63,71 -2,3%Gold3.985 +0,2%
Kurs der Dell Technologies

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies zeigt sich am Freitagnachmittag fester

10.10.25 16:09 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von Dell Technologies zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Dell Technologies-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 156,51 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
135,46 EUR -0,78 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 156,51 USD zu. Die Dell Technologies-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 159,28 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 285.366 Dell Technologies-Aktien.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 166,10 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 6,13 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 57,66 Prozent wieder erreichen.

Dell Technologies-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,08 USD belaufen.

Dell Technologies ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dell Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 29,94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,53 USD je Dell Technologies-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

