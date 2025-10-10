DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.259 -1,8%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.380 -2,8%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1608 +0,4%Öl62,72 -3,9%Gold4.006 +0,8%
Heute im Fokus
DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefrot -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Notierung im Fokus

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain

10.10.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Dell Technologies-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 153,26 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
135,46 EUR -0,78 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die Dell Technologies-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 153,26 USD ab. In der Spitze fiel die Dell Technologies-Aktie bis auf 150,78 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 157,82 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.030.684 Dell Technologies-Aktien.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 166,10 USD an. Mit einem Zuwachs von 8,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 66,26 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 56,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Dell Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,78 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,08 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 29,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 25,01 Mrd. USD umsetzen können.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,53 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Dell Technologies

DatumMeistgelesen
