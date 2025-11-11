Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 138,55 USD nach.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,9 Prozent auf 138,55 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Dell Technologies-Aktie bis auf 138,29 USD. Mit einem Wert von 140,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 193.760 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Bei 167,94 USD markierte der Titel am 04.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 21,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Mit einem Kursverlust von 52,18 Prozent würde die Dell Technologies-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 USD je Dell Technologies-Aktie.

Dell Technologies veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dell Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 29,94 Mrd. USD gegenüber 25,01 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,53 USD je Dell Technologies-Aktie.

