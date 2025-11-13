DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.857 -2,4%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1637 +0,4%Öl62,99 +0,5%Gold4.164 -0,8%
Profil
Kursverlauf

13.11.25 20:23 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Dell Technologies am Donnerstagabend auf rotes Terrain

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 5,0 Prozent auf 133,73 USD ab.

Um 20:07 Uhr ging es für die Dell Technologies-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 133,73 USD. Die Dell Technologies-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 132,92 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 139,56 USD. Bisher wurden heute 451.044 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,94 USD. Dieser Kurs wurde am 04.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 25,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Abschläge von 50,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,09 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Dell Technologies 1,78 USD aus.

Am 28.08.2025 äußerte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 25,01 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,53 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Dell Technologies

Analysen zu Dell Technologies

DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
28.02.2018Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
12.07.2016EMC NeutralMizuho
01.06.2016EMC NeutralUBS AG
21.04.2016EMC HoldDeutsche Bank AG
20.04.2016EMC HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
19.11.2012Dell sellCitigroup Corp.
19.11.2012Dell underperformCredit Suisse Group
10.10.2012Dell sellCitigroup Corp.
23.08.2012Dell underperformCredit Suisse Group
19.08.2011Dell underperformCredit Suisse Group

