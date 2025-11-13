Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Dell Technologies am Donnerstagabend auf rotes Terrain
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 5,0 Prozent auf 133,73 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Um 20:07 Uhr ging es für die Dell Technologies-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 133,73 USD. Die Dell Technologies-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 132,92 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 139,56 USD. Bisher wurden heute 451.044 Dell Technologies-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,94 USD. Dieser Kurs wurde am 04.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 25,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Abschläge von 50,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,09 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Dell Technologies 1,78 USD aus.
Am 28.08.2025 äußerte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 25,01 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,53 USD fest.
Analysen zu Dell Technologies
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2023
|Dell Technologies Buy
|UBS AG
|08.08.2019
|Dell Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|20.06.2019
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|11.01.2019
|Dell Technologies Market Perform
|BMO Capital Markets
|09.01.2019
|Dell Technologies Outperform
|Wolfe Research
|01.12.2023
|Dell Technologies Buy
|UBS AG
|20.06.2019
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|11.01.2019
|Dell Technologies Market Perform
|BMO Capital Markets
|09.01.2019
|Dell Technologies Outperform
|Wolfe Research
|28.02.2018
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2019
|Dell Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|12.07.2016
|EMC Neutral
|Mizuho
|01.06.2016
|EMC Neutral
|UBS AG
|21.04.2016
|EMC Hold
|Deutsche Bank AG
|20.04.2016
|EMC Hold
|Maxim Group
|19.11.2012
|Dell sell
|Citigroup Corp.
|19.11.2012
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
|10.10.2012
|Dell sell
|Citigroup Corp.
|23.08.2012
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2011
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
