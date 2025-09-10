Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Dell Technologies-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 127,98 USD.

Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere um 20:07 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze legte die Dell Technologies-Aktie bis auf 128,61 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 127,68 USD. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 437.297 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 147,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 15,38 Prozent Plus fehlen der Dell Technologies-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 48,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2025 mit 1,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,07 USD je Aktie ausschütten.

Dell Technologies gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,70 USD gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,94 Mrd. USD – ein Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dell Technologies 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,52 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.net

