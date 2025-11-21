DAX23.079 -0,9%Est505.508 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.178 +0,5%Bitcoin72.177 -4,0%Euro1,1499 -0,3%Öl62,22 -1,5%Gold4.071 -0,1%
Aktienentwicklung

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

21.11.25 16:08 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 119,95 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
102,34 EUR -0,44 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Dell Technologies-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 119,95 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Dell Technologies-Aktie bei 120,12 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 117,84 USD. Zuletzt wechselten via New York 215.125 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (66,26 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 44,76 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 USD.

Am 28.08.2025 hat Dell Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dell Technologies ein EPS von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent auf 29,94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,53 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

