Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies präsentiert sich am Freitagabend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 122,48 USD nach oben.

Das Papier von Dell Technologies legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,3 Prozent auf 122,48 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Dell Technologies-Aktie bisher bei 123,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 117,84 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Dell Technologies-Aktien beläuft sich auf 612.048 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,94 USD. Dieser Kurs wurde am 04.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Dell Technologies-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 45,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,09 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Dell Technologies am 28.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,70 USD gegenüber 1,17 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29,94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 25,01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,53 USD je Dell Technologies-Aktie.

