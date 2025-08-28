Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Dell Technologies am Freitagnachmittag tief südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Dell Technologies gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 9,4 Prozent auf 121,39 USD abwärts.

Das Papier von Dell Technologies befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 9,4 Prozent auf 121,39 USD ab. Im Tief verlor die Dell Technologies-Aktie bis auf 119,74 USD. Bei 124,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 877.421 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,66 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Dell Technologies-Aktie 21,64 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 83,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,05 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Dell Technologies am 28.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,32 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Dell Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 29,78 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 33,97 Prozent gesteigert.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen