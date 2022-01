Ausblick 2022: Auf Wiedersehen in der Zeitschleife

€uro am Sonntag

Januar

Es gibt Menschen, die haben nie anderes erlebt, als dass Mutti das Land regiert und der FC Bayern die Meisterschaft gewinnt. Und jetzt soll das plötzlich alles anders werden. Also das mit Mutti. Respektive ohne eben.

Wer sich hierzulande an vier Regierungschefs oder gar mehr zu seinen Lebzeiten erinnern kann, gilt heutzutage ja als alt. Und jetzt kommt Olaf, auch bekannt als die Merkel-Variante, Phrasendreschmaschine, Starkstromdynamiker oder Mr. 10.000 Volt. Der Verdacht drängt sich auf, dass er, respektive die zu früh totgeglaubte SPD, gewählt wurde, weil man sich damit nichts Neues eintritt. So was mögen wir hierzulande nicht. Und was kriegen wir jetzt? Aufbruch droht, Wandel steht vor der Tür und klopft, es soll sich tatsächlich was ändern im Land des Drögen. Man wäre ja schon dankbar für eine Regierung, die sich nicht mit dem Tempo der Kontinentaldrift bewegt und weiter nach vorne blicken würde als bis zum Ende des Kantinenangebots für diese Woche.

Die Pharmasparte von Novartis jedenfalls soll versucht haben, sich die Rechte an Scholzens erster Rede im neuen Bundestag zu sichern - als neue Form des homöopathischen Beruhigungs- und Schlafmittels. Amazon war schneller und tritt damit nun endgültig ins Pharmageschäft ein.

Der DAX gibt sich ebenso träge und notiert bei 15.819 Punkten.

Februar

Kleiner Blick zurück: Abba hat eine neue Platte rausgebracht, "Wetten, dass ..?" und "TV total" wurden reanimiert und eine alte Bürste, der stiefonkelige Friedrich Merz, soll die CDU retten. Mal ganz abgesehen vom fulminanten Comeback eines Virus. Hilfe, wir sind in einer Zeitschleife gefangen! Was kommt als Nächstes? Werder Bremen gewinnt mit Otto Rehhagel die Meisterschaft? Nicole trällert "Ein bisschen Frieden" und das Fernsehballett tanzt dazu? Kleiner Blick voraus: Im November 2046 bewirbt sich der 91-jährige Friedrich Merz für den CDU-Vorsitz. Es ist sein 17. Anlauf.

Irgendwie ist es ein bisschen beruhigend, dass manche Protagonisten im Bundestag jetzt Omid Nouripur oder Bijan Djir-Sarai heißen - das sind übrigens die außenpolitischen Sprecher von Grünen und FDP. Schwerer Schlag für die AfD. Heißt es übrigens von Storch oder vom Storch?

Der DAX steht bei 15.723 Zählern.

März

Der verwirrte Brumm Brumm Boris hat bei dem Versuch, eigenhändig einen Lkw aus dem Hafen von Dover zu lenken, größeren Schaden angerichtet. Konkret hat er die vorerst finale Lieferung von Obst und Gemüse aus Frankreich plattgemacht. Den Briten droht der Skorbut, so wie weiland schon ihren seefahrenden Vorfahren. Seinen Lapsus kommentierte der Premier mit dem Verweis, dass britische Südfrüchte ohnehin gesünder und schmackhafter seien. Angeblich will er auf den Kanalinseln Ananas züchten lassen (er will dazu noch mal bei einem gewissen Franz-Josef Strauß nachfragen, dem das am Südpol gelungen sein soll). Einstweilen werden in den Supermärkten die Regale mit Pappaufstellern von Obst und Gemüse gefüllt. Die schmecken ähnlich wie Porridge und werden daher gut angenommen, berichten Korrespondenten.

Boris Johnson steht wie ein Fels in der Brandung des Brexit. Wobei anzumerken ist, dass er der einzige Fels in der Brandung ist, ohne den es gar keine Brandung gäbe.

Im Nachgang der Olympischen Spiele in der Wintermetropole Peking erklärt China alle ausländischen Teilnehmer für disqualifiziert und die Spiele zu einem einzigartigen Triumph für das chinesische System. Das IOC widerspricht nicht. Präsident Thomas Bach lobt vielmehr Organisation und Geist der Spiele. Sein Konto auf den Caymans soll in Peking bekannt sein.

Der DAX sinkt auf 15.698 Punkte.

April

Die Rufe nach Atomkraft werden immer lauter. In Frankreich klebt inzwischen auf den Meilern ein Bio-Siegel. Ein bisschen wird die Euphorie gebremst, als UN und OECD erneut darauf hinweisen, dass die vorhandenen Uranvorkommen nur noch 20 Jahre reichen. Abgesehen davon, dass die Erzeugung von Atomstrom fünfmal teurer ist als Windenergie. Jedenfalls wäre es in Sachen Zukunftsenergie an der Zeit, noch mal genau nachzusehen, ob sich noch ein bisschen Uran findet. Emmanuel Macron soll mit einer Schaufel im Vorgarten des Élysée gesehen worden sein. Bei RWE und E.ON winkt man nur kopfschüttelnd ab.

Der DAX ist stabil bei 15.704 Zählern.

Mai

Was will uns Mark Zuckerberg mit Meta eigentlich sagen? Hofft er darauf, dass hintendran noch -morphose kommt, etwa eine in die Richtung: Wir glauben dir, dass du es gut meinst. Oder ist es nur eine -apher für beherrschendes asoziales Netzwerk? Liegt die Zukunft der Menschheit in virtuellen Welten und im endgültigen Verblöden? Wer will da eigentlich einziehen ins Metaverse? Zumindest ist klar, dass man mit keinem, der das vorhat, unter einem Dach leben möchte. Schon gar nicht mit Zuckerberg selbst.

Der FC Bayern wird nicht Meister - wegen der anhaltenden Corona-Ausfälle spielte zuletzt die A-Jugend. Dortmund aber auch nicht. Der SC Freiburg macht es. Christian Streich bleibt vollkommen gelassen und verkündet mit den Worten "Bessa wärd’s net" seinen Rücktritt. Julian Nagelsmann übernimmt, da dieser Verein optimale Zukunftsaussichten habe. In München wird Jogi Löw als Trainer gehandelt. Die Mitgliederzahl viertelt sich darauf.

Immerhin zeigt der DAX eine Tendenz nach oben: 15.723 Punkte am Monatsende.

Juni

Die Querdenkerbewegung nimmt immer noch mehr Fahrt auf. Es wird inzwischen nicht nur die Existenz des Coronavirus, respektive seine Gefahr bezweifelt. Unter dem Motto "Bilde dir meine Meinung auf Telegram, Facebook und YouTube" werden die Grundlagen der Naturwissenschaften infrage gestellt. Ebenso die der Mathematik. In der Tat: 2G plus 3G ergibt eben nicht 5G. Attila Hildmann drückt es auf Telegram so aus: "Warum ich immer mehr habe als die anderen." Was das ist, lässt er offen. Hirn dürfte es nicht sein.

Bayer ist endlich sein Glyphosat-Problem los. Der ganze Monsanto-Laden wird an die Einheit für biologische Kampfstoffe der russischen Armee abgegeben. Im Gegenzug gibt es Gas. Irgendwann jedenfalls. Nord Stream 2 wird mittlerweile zur Champignonzucht genutzt.

Der DAX legt noch mal nach: 15.729 Punkte.

Juli

Der Finanzminister, von dem ja aus unerfindlichen Gründen ein Wirtschaftsnobelpreisträger abgeraten hat, muss ein Loch von 28 Milliarden Euro erklären. Christian Lindner gibt an, ein Schreiben des Bayerischen Inkasso Dienstes über die Summe erhalten zu haben. Vorsichtshalber habe er überwiesen, damit es keinen Ärger gibt. Markus Söder beeilt sich kundzutun, dass weder die durch Masken-Deals ruchbar gewordenen Ex-Abgeordneten Nüßlein und Sauter noch die Familie Hohlmeier damit etwas zu tun haben. Zumindest seiner Kenntnis nach.

Der Berliner Flughafen schließt wegen mangelnder Kapazitätsauslastung wieder. Einstweilen werden nur noch Regierungsmaschinen abgefertigt, die jedoch wegen mangelnder Wartung und fehlender Ersatzteile ohnehin am Boden bleiben müssen. Die Erben Willy Brandts fordern vehement eine Umbenennung in Klaus-Wowereit-Sumpf.

Die Bundeswehr ist vollständig gegen Corona geimpft. Erstmals volle Abwehrkraft.

Der DAX gibt nach, bleibt aber stabil über der inzwischen eisernen charttechnischen Marke von 15.700 Punkten.

August

Elon Musk, erster Fantastilliär der Welt, kündigt das nächste Tesla-Modell an - einen Mittelklassewagen für nur 25.000 Dollar. Ein Radikalisierungsfachblatt mit vier Buchstaben vergisst kurzfristig seine Hauptaufgabe und versucht einen Deal mit ihm zu machen, um den Volks-Tesla für 29.999 Euro zu vermarkten. Einziger Unterschied zu den bisherigen Modellen, so Musk: Das Auto hat einen Dieselmotor. Elektroantrieb sei ökonomisch und ökologisch in dieser Klasse nicht sinnvoll. Ein verwirrt wirkender Herbert Diess kündigt tags darauf an, dass VW demnächst alles auf die Diesel-Alternative setzen werde, um führend in diesem Markt zu werden.

Das DAX steht bei 15.714 Punkten.

September

Erdogan hat’s geschafft: Der Devisenhandel mit der türkischen Währung wird eingestellt. Sie zählt nun nur noch als Liebhaberstück. Die Inflation betrug zuletzt 120 Prozent, für 400 Lira gab es einen Dollar. Erdogan ist dennoch fest überzeugt, den "wirtschaftlichen Unabhängigkeitskrieg" gegen den Rest der Welt zu gewinnen.

Derweil gehen wegen Corona keine Flüge mehr ins deutschsprachige Europa - und keine raus. Die Lufthansa erhält erneut neun Milliarden Staatshilfe, die sie großteils in Fernbusse investiert.

Der DAX zeigt sich resistent bei 15.702.

Oktober

Nachdem das Coronavirus sogar Alice Weidel, Tino Chrupalla und Bernd Höcke überlebt hat, wird ihm die symbolische Mitgliedschaft in der AfD verliehen. Während der Rest der Welt die Seuche so ziemlich hinter sich hat, geht der deutschsprachige Raum in die achte Welle. Womit auch wieder die Schwurbler Hochkonjunktur haben. In Österreich wird erneut den Ratschlägen von FPÖ-Chef Kickl gefolgt und entwurmt. Da aber das entsprechende Mittel nur mehr auf Rezept eines Tierarztes abgegeben wird, verschwinden unerklärlicherweise immer mehr frisch entwurmte Haustiere. Es zeigt sich wieder einmal: Ganz rechts auf der Torte brennen die Kerzen nicht ganz so hell.

Ganz links aber auch nicht (Grüße an dieser Stelle an die COVID-Expertin Sahra Wagenknecht). Etliche Dumpfdenker waren früher ja mal Grünen- und Linken-Wähler, bevor sie sich - mangels Wirksamkeit werden es die Globuli nicht gewesen sein - anthroposophisch verirrt haben und sich seither für klüger als den Rest der Menschheit halten. Und vor allem ihre Freiheit über alles stellen. Auf diese Weise kann man auch Falschparken zum Ausdruck der persönlichen Freiheit erklären. Da wir aber in einer Nation des ewigen Dialogsuchens leben, organisiert das Goethe-Institut Schwurbler-Reisen nach Belarus, um mal eine ordentliche Diktatur vorzuführen. Die Resonanz ist gering.

Der DAX steigt auf 15.717.

November

Paukenschlag auf dem deutschen Immobilienmarkt: Der österreichische Tycoon Rene Benko übernimmt Vonovia. Er zahlt 50 Milliarden, die Aktie schießt 30 Prozent nach oben. Das Magazin "Profil" deckt auf, dass hinter Benko der ehemalige Kindkanzlerdarsteller Kurz steht, der das Geld dem Bundeshaushalt von Taka-Tuka-Land - manche nennen es immer noch Österreich - kurzfristig und aufgrund guter Verbindungen entliehen hat. Manchmal kann sogar Bayern noch vom Nachbarn lernen.

Vor den Toren Münchens wird Infineon seit Wochen von Schwurblern und Dumpfdenkern belagert. Angeblich werden hier Impfchips für Bill Gates hergestellt.

England gewinnt die Fußball-WM in Katar durch ein Ras-Abu-Aboud-Tor, hierzulande besser bekannt als Wembley-Tor.

Die FDP erklärt, eine Kommission einsetzen zu wollen, die klären soll, ob die Planung einer Diskussion über die Möglichkeit einer Debatte zu einer möglichen Impfpflicht verfassungsmäßig sei.

Der DAX schwächelt - 15.711.

Dezember

Was macht eigentlich Mutti? Die dreht sich morgens noch mal um und schläft aus. Hand hoch, wer sie vermisst.

Derweil fährt der so plötzlich umweltbewegte Brumm Brumm Boris im Aston Martin vor und erklärt, jetzt endgültig die Welt zu retten. Man möge ihm nur bitte verraten, wo dieser Blofeld gerade sei.

Donald Trump kündigt seine erneute Präsidentschaftskandidatur an. Er bittet um Spenden, da er die Milliarden aus dem Börsengang seines Social-Media-Kanals, des Lügendienstes "Social Truth", anderweitig benötigt.

Die Ampel geht kaputt. "Es ist besser, nicht zu regieren … ", erklärt dieses Mal Mr. Bommerlunder 1987 - 2021 alias Wolfgang Kubicki, freidrehender Vize der Freiheitssäusler und Volljurist (manchmal erklärt der Wortsinn einiges). Er und sein Vorsitzender fühlten sich verfassungsmäßig unfrei und könnten in dem Bündnis nicht alle Möglichkeiten ausleben, etwa Mindesttempo 130 auf Landstraßen. Da bekommt das Wort Ampelphase eine ganz neue Bedeutung.

Auf Initiative von Markus Söder drängt die Union darauf, einzuspringen. Friedrich Merz stellt die Bedingung, dass er Finanzminister wird. Philipp Amthor möchte auch mitspielen, bekommt stattdessen seinen Führerschein zurück und macht das Seepferdchen. In der Neuauflage der GroKo wird Jens Spahn Gesundheitsminister. Und Andreas Scheuer …

Wen interessiert da noch der DAX!?

