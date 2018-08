DAX-Bilanz: Bayer, thyssenkrupp und Deutsche Bank besonders schwach

Bayer 79,18 EUR 2,22% Charts

An den Aktienmärkten haben die Börsianer in der vergangenen Handelswoche die negativen Einflussfaktoren zweifellos höher gewichtet als die positiven Aspekte. Auf die Stimmung drückte unter anderem die Türkei-Krise und die daraus resultierende Infektionsgefahr für andere Schwellenländer. Außerdem sorgen sich die Investoren weiterhin um den globalen Welthandel, trotz der wieder aufgenommenen Verhandlungen zwischen China und den USA. Maßgeblichen Anteil hatte an der DAX-Schwäche aber auch der massive Kurseinbruch der Bayer-Aktie, die unter sämtlichen Indexmitgliedern mit über acht Prozent als drittschwerster Wert gilt.In der abgelaufenen Börsenwoche schwankte der DAX zwischen Wochentief (Freitag) und Wochenhoch (Dienstag) in einer Bandbreite von 326 Punkten. Das Verhältnis zwischen Kursgewinnern und -verlierern fiel mit 13 zu 17 leicht negativ aus. Am deutlichsten nach oben ging es mit den Aktien von SAP (+3,4 Prozent), E.ON (+2,9 Prozent) und Vonovia (+1,9 Prozent). Die heftigsten Wochenverluste mussten hingegen die Titel von Bayer (-16,0 Prozent), thyssenkrupp (-5,5 Prozent) und Deutsche Bank (-5,3 Prozent) hinnehmen.

Bayer: Desaster made in USA

Weil die Bayer-Tochter Monsanto in einem ersten Prozess wegen angeblich verschleierter Krebsrisiken ihres Unkrautvernichters Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat von einem US-Gericht zu einem Schadenersatz in Höhe von 254 Millionen Dollar verurteilt worden war, durchbrach der DAX-Wert die massive charttechnische Unterstützung im Bereich von 84 Euro. Monsanto will zwar Berufung einlegen, angesichts der Untersicherheit über die finanziellen Folgen verabschiedeten sich die Börsianer scharenweise aus dem Chemietitel.

Bei SAP sorgte hingegen ein Interview mit Bill McDermott , dem Chef des Softwareunternehmens, für gute Laune. Demzufolge wird Europas größter Softwarekonzern in diesem Jahr erstmals mehr Umsatz mit Mietsoftware aus der Cloud als mit traditionellen Software-Lizenzen machen. Außerdem kündigte er eine Offensive gegen den Wettbewerber Salesforce an, den Marktführer im Segment cloudgestützter Kundenbeziehungssystemen (CRM). Dadurch konnte der DAX-Wert die psychologisch wichtige Marke von 100 Euro erfolgreich verteidigen.