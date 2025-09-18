Deutsche Börse verlängert Mandat von Vorstand Book

DOW JONES--Die Deutsche Börse bindet den für Trading & Clearing zuständigen Vorstand Thomas Book bis Ende Juni 2029. Wie der Konzern mitteilte, wurde sein Vertrag vorzeitig um drei Jahre verlängert. Der Manager gehört dem Vorstand seit 2018 an.

Zum Vorstandsressort Trading & Clearing gehören der Kassamarkt mit der Frankfurter Wertpapierbörse, die Eurex, 360T, die EEX Group, Crypto Finance, Quantitative Brokers sowie das Marktdatengeschäft.

