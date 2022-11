Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag im Plus

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 9,81 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,72 EUR. Bisher wurden heute 374.133 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 32,95 Prozent niedriger. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,38 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 13,09 EUR.

Am 11.08.2022 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.650,00 EUR im Vergleich zu 6.214,00 EUR im Vorjahresquartal.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 01.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

