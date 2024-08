Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag billiger

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 13,61 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 2,7 Prozent auf 13,61 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 13,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,64 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.418.038 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Gewinne von 25,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,64 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,666 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,16 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 17,23 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,35 EUR je Aktie belaufen.

