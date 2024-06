Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank legt am Mittwochnachmittag zu

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 15,07 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 15,07 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,15 EUR. Bei 15,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.742.560 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 17,01 EUR markierte der Titel am 26.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 12,88 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,93 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,663 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,89 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 25.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17,26 Mrd. EUR gegenüber 13,97 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

